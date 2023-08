PSG - Mercato : Gonçalo Ramos met déjà la pagaille à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Évoquée il y a quelque temps, la piste Gonzalo Ramos semblait appartenir au passé. Cependant, depuis quelques jours, le dossier est totalement relancé. Selon certains échos, Paris serait même tout proche de boucler la venue de l'actuel joueur du Benfica pour 80 M€. Une arrivée qui est déjà très... controversée. Gonçalo Ramos n'est pas du goût de tous Au delà du fait qu'elle laisserait moins de moyens pour finaliser les venues de Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Bradley Barcola (OL), son arrivée ne ferait pas l'unanimité en interne, révèle Marc Mechenoua. Son arrivée pourrait bouleverser le club de l'intérieur... surtout que (comme en cas de venue de Bradley Barcola !), cela ramènerait un joueur de plus de l'écurie Mendes, déjà très présente. 🚨 BREAKING : Gonçalo Ramos est tout proche du PSG… mais ne fait pas l’unanimité en interne 🇵🇹



Confirmation : Les pistes menant à Randal Kolo Muani et Bradley Barcola restent d’actualité. Le lyonnais est lui approuvé de tous !



[Le Parisien | @LeMechenoua] pic.twitter.com/sKu2brhnRw — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Gonçalo Ramos serait plus proche que jamais de rejoindre le PSG. Cependant, son arrivée ne ferait pas l'unanimité en interne, révèle Marc Mechenoua. De plus, les pistes Randal Kolo Muani et Bradley Barcola resteraient d'actualité. Bradley Barcola serait d'ailleurs approuvé par tous, contrairement à Gonçalo Ramos.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur