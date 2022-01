PSG - Mercato : gros coup de froid pour la signature de Mbappé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Kylian Mbappé (23 ans) discute toujours avec les dirigeants du PSG autour d'une prolongation de courte durée. Courtisé par le Real Madrid depuis des mois, sa décision serait déjà pourtant prise, selon les dernières informations d'ESPN. La Casa Blanca estimerait ainsi qu’il a fourni suffisamment d’efforts pour convaincre l'ancien joueur de l'AS Monaco de rallier la capitale espagnole.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, considérerait même l’affaire comme « quasiment bouclée. » L’ancien défenseur merengue Geremi est venu casser l’ambiance et estime que Mbappé n’a aucune raison de quitter la galaxie PSG pour signer au Real Madrid !

« Pour moi, ce n’est possible, a commenté l’ancien international camerounais dans As. Je me rappelle que Mbappé avait dit au début qu’il voulait évoluer avec les meilleurs joueurs du monde. Et quand on regarde l’effectif du PSG, on se rend compte qu’ils jouent là-bas ! Je ne crois donc pas qu’on parte quand on a les meilleurs autour de soi. Quand on change de club, c’est comme si on débutait un nouveau défi à zéro. Et Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du PSG. Il a acquis ce statut comme leader du vestiaire et sur le terrain. J’aimerais beaucoup qu’il vienne au Real Madrid mais je crois qu’il va rester au PSG. »

