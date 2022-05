PSG - Mercato : gros problèmes à Chelsea, Kanté bientôt disponible ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

La fin de l'histoire entre Roman Abramovitch et Chelsea vire au drame. Frappé par les sanctions de l'Union européenne à l'encontre des oligarques russes, le milliardaire avait décidé de mettre le club en vente, sans réclamer quoi que ce soit. Seulement, tous ses avoirs ayant été gelés, son niveau de vie a grandement chuté, à tel point qu'il ne pourrait plus acheter de papier hygiénique à ses employés ! Aussi, il réfléchirait désormais à réclamer le remboursement des sommes investies à Chelsea, soit 1,6 milliard d'euros !

C'est le futur propriétaire qui devrait régler l'ardoise, en plus du prix d'achat du CFC. Aussi, forcément, la plupart des candidats seraient refroidis par cette perspective. Si Abramovitch maintient sa ligne de conduite et que Chelsea ne trouve pas preneur, les meilleurs joueurs devront donc être vendus. Et un Ngolo Kanté, suivi par le PSG depuis des années, se retrouverait bien malgré lui sur le marché. Ou quand l'expression "Le malheur des uns fait le bonheur des autres" prend tout son sens...

Alors, tout compte fait, Roman Abramovitch ne dirait pas adieu au 1,9 milliard d'euros qu'il a prêté à Chelsea depuis 2003? Voilà un obstacle de taille à la finalisation de la vente du club au consortium de Ted Boehly ou à un autre. Si conséquent qu'il pourrait la faire capoter? https://t.co/nmyadPUjHH — Philippe Auclair (@PhilippeAuclair) May 3, 2022

Pour résumer Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovitch, envisagerait finalement de se faire rembourser le milliard et demi d'euros qu'il a investi dans le club. Ce qui pourrait contraindre les Blues à céder leurs meilleurs joueurs, dont un Ngolo Kanté dans le viseur du PSG depuis de longs mois.

Raphaël Nouet

Rédacteur