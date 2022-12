PSG - Mercato : grosse révélation, entre Mbappé et Chelsea, ça a été très chaud !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le média anglais The Athletic a publié une interview de Daniel Boga, frère de l'ailier de l'Atalanta Jérémie. Dénicheur de talents, le Marseillais a révélé qu'en 2011, il avait été mis sur la piste de Kylian Mbappé, qu'il avait mis en contact avec Chelsea. A l'époque, l'attaquant n'avait que 12 ans et jouait encore à Bondy. L'essai s'est mal passé mais les Blues étaient prêts à lui redonner sa chance. Seulement, sa mère en a décidé autrement et c'est avec l'INF Clairefontaine qu'il s'est engagé...

"[Un contact chez Nike] m'a dit : "Daniel, je pense que tu devrais venir à Paris, il y a un jeune garçon, il s'appelle Kylian Mbappe, il a déjà signé un contrat avec moi. Tu devrais le voir”. Quand il est allé à son essai, je ne pense pas qu'il ait vu qu'il avait la possibilité de tout donner pour signer à Chelsea. Je pense que cette attitude, Chelsea l'a ressentie. Parce qu'après le match, nous parlions dans le bureau avec Jim (Fraser, responsable du recrutement des jeunes à Chelsea) et ils ont dit : "Oui, quand il a le ballon, il est incroyable, etc. Mais nous voulons voir cette faim ». Ils ont proposé un autre essai et la maman a dit : “Non, on ne viendra plus”. Je traduisais. Elle a dit : “Dites-leur qu'il ne reviendra pas. Si vous voulez le signer, signez-le maintenant". Et elle a dit, "Dans cinq ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres". Elle a dit : "Traduisez ça". Je ne pouvais pas dire ça. C'était trop arrogant. Donc je ne l'ai pas traduit. J'ai simplement dit à Jim : "Je ne pense pas qu'ils reviendront, donc vous devez prendre une décision maintenant". Nous avons essayé de l'inviter à revenir mais il avait déjà ses plans pour aller à Clairefontaine."