PSG - Mercato : grosses tensions autour de Pogba

Comment Manchester United va se sortir de cette situation ? Le club mancunien veut absolument prolonger Paul Pogba mais le joueur n’est pas du même avis. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde 2018 a refusé une offre de 58,5 M€ sur trois saisons, soit 19,5 M€ par an. Selon Canal Supporters, les dirigeants des Red Devils ne veulent pas abandonner et souhaitent discuter avec son agent, Mino Raiola, pour résoudre le dossier. Manchester United pourrait fortement augmenter le salaire de Paul Pogba, ce qui pourrait irriter ses coéquipiers dans le vestiaire.

D’après The Athletic, cette situation s'était déjà produite lorsque le club avait prolongé David De Gea avec une grosse augmentation de salaire. Certains parleraient d’inégalité salariale d’autant plus que le milieu de terrain français est déjà le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif. Les dirigeants de Manchester sont donc dans une impasse car ne pas prolonger Paul Pogba cet été serait un risque de le voir partir libre l’année prochaine. Et prolonger le joueur en revalorisant son salaire pourrait donner des envies de négociations à ses coéquipiers.

De son côté, le Paris Saint-Germain reste à l’affût sur ce dossier. Le club de la capitale aimerait s’attacher les services du joueur français. Reste à voir comment les choses vont évoluer...