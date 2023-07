PSG - Mercato : Guardiola veut empêcher Paris de prolonger Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'Equipe se montre très clair : pour le PSG, prolonger Kylian Mbappé est presqu'une question de vie ou de mort. Le club de la capitale compte récupérer les montants faramineux investis sur le natif de Bondy depuis l'an dernier via un transfert. Donc, soit il actionne sa clause pour prolonger jusqu'en 2025 (et sera vendu l'été prochain), soit il part dès cet été. Bien sûr, les dirigeants parisiens préfèrent le conserver encore un an. Mais pour l'inciter à activer sa clause, il n'y a qu'un seul moyen : réaliser le recrutement qu'il espérait obtenir l'été dernier, juste après sa prolongation.

Guardiola refuse de lâcher son joueur

Et pour cela, la direction parisienne a pensé à Bernardo Silva. Le Portugais et Mbappé se sont connus à Monaco lors de la saison 2016-17. L'attaquant estime que c'est le joueur idéal pour l'abreuver en caviar et permettre à Paris de franchir un cap en Champions League. Le PSG est d'accord avec ça. Et a priori, Silva aussi. Seulement, selon Le Parisien, Pep Guardiola et Manchester City s'opposent catégoriquement à ce départ ! Le technicien tient absolument à conserver son joueur, sous contrat jusqu'en 2025. Ce qui, sans parler du fait que les propriétaires des deux clubs (le Qatar et Abu Dhabi) sont de féroces rivaux, constitue un obstacle majeur à un transfert...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🚨 Manchester City and Pep Guardiola want to KEEP Bernardo Silva. 🇪🇸🇵🇹



Negotiations with PSG are expected to be long-lasting and highly complex.



(Source: @le_Parisien_PSG) pic.twitter.com/U1oNXO7XOt — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 4, 2023

Podcast Men's Up Life