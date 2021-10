PSG - Mercato : Haaland au Real Madrid avec Mbappé ? Le rebondissement est de taille !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les dossiers Mbappé-Haaland ont toujours donné l’impression d’être liés. On en a aujourd’hui la confirmation. En réponse aux nouveaux récents appels du pied du Real Madrid pour son champion du monde 2018, le PSG entend non seulement le relancer au sujet d’une prolongation mais également tâter le terrain auprès de l’entourage d’Erling Haaland en cas d’échec avec le joueur de 22 ans.

À vrai dire, ce serait déjà le cas. Même si Pipi Estrada a assuré hier soir sur le plateau d’El Chiringuito que l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund (21 ans) serait « un joueur du Real Madrid la saison prochaine », le son de cloche est un peu différent chez Nicolo Schira. Selon le spécialiste des transferts en Italie, rien n’est acté dans ce dossier. Il est bien trop tôt pour cela.

« Le premier choix du PSG pour remplacer Mbappé est Haaland, a-t-il décrypté sur Twitter. Leonardo a déjà ouvert des négociations avec Mino Raiola ces dernières semaines. L’attaquant norvégien pourra quitter le Borussia Dortmund l’été prochain en cas d’offre équivalente à 75 millions d’euros. »

#PSG’s first choice as Kylian #Mbappè’s replacement is Erling #Haaland. #Leonardo has already opened talks with his agent Mino #Raiola in the last weeks. The norvegian striker can leave #BVB this summer with the payment of the release clause (€75M). #transfers