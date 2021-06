PSG - Mercato : Haaland aurait choisi son futur club et prêt à libérer le remplaçant idéal de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

La bombe lâchée par Daniel Riolo au sujet de Kylian Mbappé a connu une résonance prononcée en Espagne. Hier, les grands médias ibériques ont relayé l’information selon laquelle le champion du monde aurait demandé à quitter le PSG cet été.

Pour pallier son départ, le PSG songerait de plus en plus à recruter Cristiano Ronaldo, qui fait la Une du Corriere dello Sport ce mercredi. Une piste de renom pourrait également être relancée : Robert Lewandowski.

« Tout est encore ouvert »

Selon Sport Bild, le Bayern Munich suit d’ailleurs bel et bien les traces d’Erling Haaland parce qu’il redoute un départ de l’attaquant polonais. Son agent Pini Zahavi serait en discussions très avancées avec Chelsea... qui aurait fait une croix sur Haaland ! Selon The Sun, Thomas Tuchel aurait compris que l’attaquant norvégien allait choisir le Real Madrid et pourrait aussi être tenté par Gerard Moreno.

« Tout est encore ouvert », a confié Mino Raiola au sujet de son poulain au média allemand. La Repubblica, de son côté, assure que ce même Haaland se serait déjà mis d’accord avec les dirigeants merengue pour une arrivée cet été. Le coût de l’opération : 130 millions d’euros. Vraiment réalisable ?

‼️'HAALAND podría ser del REAL MADRID por 130 MILL. €'



La información de 🇮🇹'La Repubblica', ahora en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/ELnDBLzvFB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 23, 2021