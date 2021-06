PSG - Mercato : Hakimi d’accord avec un autre club !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Le Paris Saint-Germain semble être sur le point de dire adieu à la piste menant à Achraf Hakimi, qui était la priorité de Leonardo au poste de latéral droit. C'est Chelsea qui serait tout proche de boucler l'arrivée du Marocain.

Hakimi se rapproche de Chelsea

En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, les Blues auraient trouvé un accord verbal avec le latéral droit de l'Inter Milan.

Les discussions entre le champion d'Europe en titre et le club nerazzurro seraient en cours et l'Inter réclamerait à Chelsea 50 millions d'euros plus son latéral gauche espagnol, Marcos Alonso. Une proposition qui devrait convenir aux pensionnaires de Stamford Bridge.

🤝Chelsea agreed verbally with the Hakimi. Talks with Inter continue.



👥Inter asked Chelsea for € 50m + Marcos Alonso for his Hakimi.#Chelsea #İnter #Hakimi #Alanso — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 17, 2021