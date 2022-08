PSG - Mercato : Henrique fait encore des siennes, 3 départs pourraient être actés !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

On le sait, et notamment depuis hier, certains dossiers sont complexes au PSG. On pense notamment à celui de Julian Draxler, le milieu de terrain, qui ne quittera la capitale qu'à l'expresse condition d'être payé de ses deux dernières années de salaires. Compliqués, également, les dossiers Icardi et Gueye même si Fabrice Hawkins croit savoir qu'Antero Henrique serait disposé à le laisser libre pour signer au FC Porto ou au Sporting Lisbonne ! L'attaquant italien, lui serait disposé à rebondir à Galatasaray. Les discussions avancent dans le bon sens.

En revanche, la direction du club aurait avancé ces dernières heures au sujet de Leandro Paredes. Selon l'Equipe, le joueur s'est entretenu avec son futur entraîneur, Massimiliano Allegri, et la Vieille Dame pourrait formuler une offre de prêt avec option d'achat le dernier jour du mercato. Au sujet de Layvin Kurzawa, l'intérêt de Fulham est réel et un transfert pourrait vite se présenter. Enfin, et cela concerne cette fois Rafinha, le club turc de Trabzonspor vient de débuter des discussions avec l'entourage du joueur.