PSG - Mercato : Ibrahimovic a failli revenir !

C'est un sacré scoop qu'a diffusé Le Parisien sur les réseaux sociaux à l'instant ! Zlatan Ibrahimovic a failli revenir au Paris Saint-Germain cet été ! En fin de contrat à l'AC Milan, qui lui proposait de prolonger, l'attaquant suédois a sondé le club de la capitale pour savoir s'il était disposé à le faire revenir. Son agent, Mino Raiola, entretient d'excellentes relations avec Leonardo et les Qataris, ce qui a facilité la prise d'informations.

Après réflexion, les dirigeants parisiens ont préféré ne pas donner suite et Ibrahimovic a donc prolongé son contrat d'un an avec l'AC Milan. Passé à Paris entre 2012 et 2016, le géant y a tout gagné au niveau national, inscrivant 156 buts en 180 matches. Il serait intéressant, désormais, de savoir pourquoi le PSG a refusé de le faire revenir, si c'était parce qu'il pensait que son association avec Neymar et Mbappé serait infructueuse ou si c'est parce qu'il s'apprête à frapper un plus grand coup…

Ibrahimovic a sondé, sans succès, le PSG pour y revenir cette saison

