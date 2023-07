PSG – Mercato : Icardi à Galatasaray, les dessous du deal

3e du classement des buteurs de Süper Lig avec 22 buts, Mauro Icardi s'est bien relancé du côté de Galatasaray. Alors qu'il lui reste un an de contrat au PSG, l'attaquant argentin devrait rester en Turquie.

Selon Sportitalia, un accord a été trouvé entre le PSG et Galatasaray. Le club turc versera 10 M€ à Paris. Quant à Icardi, il gagnera entre 9 et 10 M€ par saison en Turquie. Selon Nicolo Schira, l'attaquant a refusé un pont d'or venu d'Arabie Saoudite où un club lui proposait un contrat de trois ans à 25 M€ par saison.

