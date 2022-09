PSG - Mercato : Icardi en Turquie mardi, l'Espagne hallucine pour Rafinha

Le loft du PSG est en train de se vider, ce qui était l'objectif prioritaire au début de l'intersaison. Premier parti, Raphinha, qui a résilié sa dernière année de contrat pour s'engager avec Al-Arabi. C'est peu dire qu'en Espagne, on s'interroge sur cette destination pour un joueur de 29 ans, international brésilien, qui avait montré de si belles choses avec le Celta Vigo. Le fait qu'il arrive dans le pays du propriétaire du PSG éveille de nombreux soupçons d'arrangements...

Dernier joueur présent dans le loft, Mauro Icardi devrait en sortir mardi. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, le PSG et Galatasaray ont trouvé un accord pour un prêt. Le club turc prendra à sa charge 3 M€ de son salaire annuel, les 5 M€ restants étant payés par Paris. L'attaquant argentin, qui a pris quelques jours de congés du côté de Miami, débarquera à Istanbul mardi.

