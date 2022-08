PSG – Mercato : Icardi, Herrera, Paredes... ça bouge dans le loft parisien !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Le PSG veut Marcus Rashford, Fabian Ruiz et un défenseur, mais il veut aussi dégraisser. Et la situation de certains indésirables pourrait se décanter. Sur les tablettes de Monza, Mauro Icardi intéresserait également Manchester United et Galatasaray. Selon TyCSports, l'Argentin verrait d’un bon œil l’idée de rejoindre MU. Un prêt avec option d'achat est évoqué.

Le site Culture PSG révèle quant à lui que Leandro Paredes pourrait retourner en Italie, à la Juventus, où Adrien Rabiot est sur le départ pour MU. Quant à Ander Herrera, le journaliste espagnol Edu Velasco croit savoir que l'Athletic Bilbao est chaud pour le rapatrier. A suivre...