PSG – Mercato : Icardi OK avec Galatasaray, Diallo refuse l'AC Milan !

Alors que Leandro Paredes est tout proche de la Juventus, parmi les autres joueurs poussés vers la sortie par le PSG, Abdou Diallo aurait refusé de rejoindre l'AC Milan. Selon L'Equipe, le Sénégalais n'est pas « pleinement convaincu par le projet sportif qui lui a été présenté ».

En revanche, Mauro Icardi pourrait quitter la capitale ces prochains jours. Nicolo Schira annonce en effet que Wanda Nara s'est mise d'accord avec Galatasaray et que l'Argentin est OK pour rejoindre le club turc. A suivre...

#Galatasaray are confident to finalize #Icardi’s signing. Gala are in a good relationship with #PSG, which should have to pay a large part of Icardi’s salary. Mauro has already given his availabilty to play for the turkish club after the positive meeting between #WandaNara & Gala https://t.co/293TrrarGA