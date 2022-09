PSG – Mercato : Icardi pose avec le maillot de Galatasaray, Wanda Nara à ses côtés

Mauro Icardi a finalement accepté de rejoindre Galatasaray où il va jouer cette saison, en prêt. L'officialisation n'est toujours pas intervenue mais l'Argentin a reçu un accueil exceptionnel en Turquie en compagnie de ses épouses et de leurs enfants. Le compte Twitter officiel du club a même partagé quelques-unes des photos : « Mauro Icardi, avec qui nous avons entamé des négociations, est à Istanbul », écrit-il en légende.

Et ce soir, Nicolo Schira, le journaliste italien, publie un cliché d'Icardi avec son nouveau maillot, aux côtés de son épouse et agent Wanda Nara et d'un intermédiaire, Letterio Pino.

The first pic of Mauro #Icardi with #Galatasaray’s shirt after the signing for Gala with his wife-manager #WandaNara and the intermediary Letterio Pino. #transfers pic.twitter.com/WsTi2kVc4E