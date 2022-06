PSG - Mercato : Icardi scelle son avenir avec un coup de gueule

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : un invité surprise pour l'après Pochettino ?

Alors que le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso, a récemment expliqué que Mauro Icardi profitait de "superbes vacances en Afrique pendant que le PSG cherche à le vendre", l'attaquant argentin lui a sèchement répondu, annonçant au passage qu'il a décidé de rester au PSG la saison prochaine.

"Je suis en Afrique, Alessandro, l'année prochaine je te laisse organiser mes vacances si tu veux. Ou ces discours sont-ils juste des conneries comme chaque année ? Quand je marquais 30 buts par saison, il y avait les mêmes arguments. Ma carrière dans la balance ? J'ai encore deux ans sur mon contrat. Elle n'a donc jamais été autant équilibrée malgré ce que tu prétends avec tes conneries écrites. Rassure-toi, à 29 ans et avec près de 200 buts marqués, tout le monde me connaît assez bien. Et puis j'ai décidé de rester et de me rendre disponible. Merci beaucoup, je t'embrasse fort depuis l'Afrique, avec les gorilles, les lions et tous mes amis qui ont plus de respect qu'un journaliste comme toi. À bientôt", a lâché Mauro Icardi sur son compte Instagram.

Pour résumer Dans un message posté sur son compte Instagram, Mauro Icardi a annoncé qu'il serait toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Fabien Chorlet

Rédacteur