PSG – Mercato : Icardi vers la sortie... Wanda Nara lâche ses vérités !

Selon TyC Sport, Manchester United et Galatasaray pensent à Mauro Icardi, également pisté par Monza, et l'Argentin, indésirable au PSG, aurait un penchant pour les Red Devils. Mais ce vendredi, dans un entretien accordé à Maite Penori, présentatrice télé argentine, dont les propos sont relayés par le Corriere dello Sport, c'est Wanda Nara, l'agent et épouse d'Icardi, qui est sous les feux de l'actualité.

« Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent »

En évoquant la situation de son époux, la sulfureuse Wanda Nara a été plutôt cash... « Il continue à faire partie du club pendant encore deux ans et pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent. Or, ce n'est pas le cas», a-t-elle glissé. Avant d'ajouter : « Ce sont des choses qui arrivent quand tu changes d'entraîneur et que le nouveau prend d'autres décisions. C'est pour ça qu'il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d'autres clubs aussi. Merci de me demander, je suis la seule à savoir des choses. Pas comme d'autres qui parlent sans rien savoir ».