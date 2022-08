PSG – Mercato : Idrissa Gueye recale un club de Premier League

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le PSG a recruté Renato Sanches, et que Fabian Ruiz devrait suivre, le club de la capitale doit désormais faire le ménage au sein de son effectif. Plusieurs joueurs indésirables sont poussés vers la sortie et Idrissa Gueye fait partie de cette liste. Le milieu de terrain sénégalais s’entraîne désormais avec le loft mis en place par les dirigeants. Cependant, l’ancien joueur du LOSC ne compte pas partir dans n’importe quel club et a même refusé les avances d’un club de Premier League.

Selon les informations de Foot Mercato, Idrissa Gueye a repoussé les avances de Nottingham Forest, qui lui offrait un contrat de trois ans. Son avenir devrait s’écrire du côté d’Everton, son ancien club. Les Toffees semblent tenir la corde sur ce dossier et les négociations pourraient rapidement aboutir.