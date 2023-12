PSG - Mercato : immense coup de théâtre pour Zaïre-Emery !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont en négociations avec Warren Zaïre-Emery et son clan pour prolonger le contrat de leur jeune joueur. Et d'après Foot Mercato, le néo-international français et le club de la capitale auraient trouvés un accord total et verbal pour prolonger leur aventure commune.

"Accord total et verbal trouvé entre Warren Zaïre-Emery pour sa prolongation de contrat ! Pour lui faire signer un contrat de 5 ans, Paris doit attendre ses 18 ans le 8 mars", ont fait savoir nos confrères.

Pas d'accord finalement entre Zaïre-Emery et le PSG ?

Mais le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur l'actualité du champion de France en titre, et notamment les transferts, ne donne pas du tout le même son de cloche et annonce, de son côté, qu'il n'y aurait en réalité aucun accord à ce jour entre Warren Zaïre-Emery et le PSG. "On en est pas loin, les deux parties sont confiantes", a précisé le suiveur du PSG.

