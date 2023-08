PSG - Mercato : immense double coup de tonnerre pour l’avenir de Kolo Muani !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Randal Kolo Muani bout d’impatience. Présent à Paris après avoir séché la séance d’entraînement d’hier à Francfort, l’attaquant tricolore attend un dénouement positif pour son transfert au PSG. Sauf que les dirigeants du club allemand ne l’entendent pas de la même oreille. Selon L’Équipe, ils attendent toujours 100 millions d’euros pour le vendre et le directeur sportif Markus Krösche pourrait parler plus longuement dans la journée pour régler cette affaire. Francfort prêt à baisser son tarif ? A moins qu’il ne se résigne à vendre Kolo Muani pour moins cher que prévu, ce qui est aussi une option crédible. « Paris et Francfort viennent tout juste d’ouvrir un nouveau round de négociations pour Randal Kolo Muani ce soir, a affirmé Sports Zone cette nuit sur Twitter. Francfort veut 100 M€ mais saura se satisfaire de 90 M€ et 10 M€ de bonus facilement atteignable. Paris veut une base à 80 M€. » Les négociations restent ouvertes. ⚡️FLASH ZONE ⚽️



À suivre. ⏳ https://t.co/2eV9lo75gp pic.twitter.com/7NKt2OpvHK — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Présent à Paris parmi les siens en attendant un dénouement positif dans son transfert au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani (24 ans) a appris plusieurs nouvelles du côté de l’Eintracht Francfort. Et pas seulement des mauvaises.

