PSG - Mercato : incroyable révélation sur le parcours de Kylian Mbappé

Il y a le présent. Et ce match, ce soir, avec le PSG qui se déplace sur la pelouse du RB Leipzig pour le compte de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Puis il y a le passé, pas forcément récent, lorsque Kylian Mbappé demeure un inconnu, pas encore décidé à rejoindre l'AS Monaco.

Nous sommes alors au mois de janvier 2015 et la suite est racontée par Ralf Rangnick, directeur sportif du RB Leipzig à cette époque. "Nous étions à la recherche d’un entraîneur à Leipzig en janvier 2015 et nous ne savions pas à qui confier durablement le poste. Wilfrid Mbappé m’a glissé que si je devais moi-même devenir le coach, il me confierait son fils les yeux fermés. Or je ne pouvais pas lui faire cette promesse à ce moment-là. J’ai pris ce poste six mois plus tard et Kylian s’était entre-temps engagé avec Monaco."

Des titres à la pelle plus tard, et notamment un sacre de champion du monde, on se dit que l'histoire ne tient parfois qu'à un fil.