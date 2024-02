PSG Mercato : intérêt confirmé pour Maignan !

Il y a quelques jours, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assurait que le PSG réfléchissait à l'idée de faire revenir Mike Maignan. Le gardien international a été formé dans la capitale mais il a dû partir à Lille pour commencer à percer au plus haut niveau. L'AC Milan, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2026, tient à le conserver et même à le prolonger. Mais Paris a des arguments...

En plus de l'argent, le leader de la Ligue 1 a, en Luis Enrique, un entraîneur qui apprécie au plus haut point le profil de Maignan. L'Espagnol tient à avoir un portier à l'aise dans le jeu au pied, ce que n'est pas Gianluigi Donnarumma. Selon Foot Mercato, Chelsea et Manchester United sont aussi sur le coup. Sports Zone y ajoute le Bayern Munich. Bref, la bataille s'annonce rude pour décrocher les services du titulaire des Bleus !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨🔴⚫️🇫🇷 #SerieA |



◉ AC Milan still on talk over a new contract with Mike Maignan. The GK is happy in Italy. His contract expires in June 2026 ‼️



◉ Chelsea, Manchester United, PSG and more top clubs remain attentive to the situation of Maignan 💥



W @sebnonda… pic.twitter.com/gc8lnazprF