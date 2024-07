PSG Mercato : Jorge Mendes prépare un gros coup, l'arrivée d'un crack dans les tuyaux !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L'info est signée O Jogo. Le média portugais révèle que le PSG fait son possible pour s'attacher les services de Joao Neves, le jeune milieu de terrain portugais de Benfica. Le joueur est ciblé par Luis Campos qui rêve de l'associer à Vitinha et Warren Zaïre-Emery la saison prochaine, et c'est Jorge Mendes qui piloterait le dossier.

Ugarte out, Joao Neves in ?

La mission de l'agent consisterait à obtenir le transfert de Manuel Ugarte pour permettre à Paris de s'acheter Joao Neves. Et le départ d'Ugarte semble se préciser. Manchester United est chaud sur le dossier. Et selon les informations d'Abdellah Bouma, les enchères pourraient monter puisque le Real Madrid aurait montré son intérêt pour le milieu parisien, qui réalise une très bonne Copa América avec la Celeste, montrant son meilleur visage, comme lorsqu'il jouait au Sporting Portugal. Selon CNN Portugal Paris aurait formulé une nouvelle offre de 90 M€, plus un joueur dont l’identité n’a pas filtré.

