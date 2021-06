PSG - Mercato : journée décisive pour le recrutement d'Achraf Hakimi (Inter)

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Hier soir, le site Goal annonçait que Thomas Tuchel avait fait de l'arrivée d'Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Achraf Hakimi (Inter Milan) une priorité pour cet été. Pour cela, le champion d'Europe serait prêt à mettre 230 M€ sur la table. De quoi, largement, combler les Nerazzurri, qui refusent de discuter pour leur latéral droit de 22 ans à moins de 80 M€.

Leonardo va accéder aux demandes de l'Inter

Cette annonce a-t-elle incité Leonardo à passer la vitesse supérieure pour le Marocain ? On peut en douter car on imagine mal le Brésilien lire les sites de football. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'après avoir recruté Georginio Wijnaldum et être sur le point de ficeler l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le directeur sportif parisien entend conclure au plus vite ce transfert.

D'après des sources italiennes, Leonardo a compris que l'Inter Milan serait inflexible concernant les 80 M€ exigés. Aucune réduction, aucune possibilité de faire baisser l'ardoise en transférant un ou plusieurs joueurs. Le DS du PSG est à Milan où, selon cette source, il a rencontré son homologue nerazzurro hier soir ou ce matin afin de conclure le transfert.

Da Parigi: nuova offensiva del #PSG per Achraf #Hakimi, dopo aver capito che l'#Inter non fa sconti e non vuole contropartite tecnica. In serata offerti 60 milioni di euro, l'Inter ne chiede 80. Le parti si riaggiorneranno stanotte, al più domani mattina. #calciomercato — Andrea Inter (@AndreaInterNews) June 9, 2021

Le latéral droit de l'Inter Milan Achraf Hakimi (22 ans) pourrait devenir joueur du PSG après une réunion constructive ces dernières heures.