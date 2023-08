PSG - Mercato : un ex coach du Stade Rennais valide la venue de Dembélé et défend son hygiène de vie

Après six ans passés au FC Barcelone, Ousmane Dembélé va enfiler le maillot du PSG et signer un contrat de cinq ans dans la capitale. Renfort offensif de poids pour Paris, le champion du monde 2018 va retrouver la Ligue 1, lui qui a effectué ses premiers pas en professionnel au Stade Rennais. Avant cela au sein du club breton, "Dembouz" avait connu Julien Stéphan en équipe de jeunes. Interrogé par RTL, le coach français a validé le choix du club parisien.

L'ancien entraîneur de Strasbourg, dont le nom circule pour reprendre l'équipe de France espoirs, a également évoqué l'hygiène de vie de Dembélé. Souvent décrié à ce sujet, l'international tricolore peut compter sur le soutien de Stéphan.

"Ousmane a mis beaucoup de choses en place sur le plan personnel avec son entourage pour chercher à trouver quelques réponses aux quelques pépins physiques qu’il a pu avoir quand il était à Barcelone. Il a pris aussi beaucoup de maturité. C’est devenu un homme avec le sens des responsabilités. (…) Ce que je sais, c’est qu’il met tout en place au quotidien justement pour limiter le risque de blessures et pour contrecarrer les quelques difficultés qu’il a rencontrées. Son agent fait énormément de choses pour lui mettre autour de lui une structure et des gens compétents : un cuisinier, un nutritionniste, un kiné, un préparateur physique également pour se donner le plus de chances possible. Les blessures, ce n’est pas toujours lié à une problématique d’hygiène de vie, c’est aussi parfois inhérent à la blessure musculaire et à sa spécificité, surtout pour un joueur qui joue aussi beaucoup sur ses qualités athlétiques."