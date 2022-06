PSG - Mercato : Kalimuendo repousse une grosse offre, le RC Lens a encore une chance !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Après une saison 2021-22 à 12 buts en 34 matches de L1 qui a confirmé sa montée en puissance, Arnaud Kalimuendo a quitté le RC Lens pour retourner au PSG. Où il espérait pouvoir rester afin de montrer ses qualités. Mais le club de la capitale veut de la star en attaque et il a montré le chemin de la sortie à son joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2024. Le RC Lens espère le récupérer sous forme de prêt pour la troisième année consécutive, mais la concurrence est rude puisque le LOSC, l'OGC Nice ou le Stade Rennais, notamment, ont fait part de leur intérêt.

Selon le site Foot Mercato, Kalimuendo aurait déjà refusé une offre, celle de Nottingham Forest. Le double vainqueur de la C1 (1979, 1980) monte pourtant en Premier League, le championnat le plus relevé de la planète. D'après le média, l'attaquant ne serait pas emballé à l'idée de jouer chez le promu. Toujours selon FM, Newcastle et Leicester le suivraient. De la concurrence en plus pour le Racing mais la bonne nouvelle, c'est que Kalimuendo est toujours sur le marché !

🚨Info : L'attaquant parisien Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 a refusé une approche de Nottingham Forest.https://t.co/YtNG0FzpZs — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 14, 2022

Pour résumer Poussé vers la sortie par le PSG, qui ne compte pas sur lui, Arnaud Kalimuendo aurait repoussé les avances d'un promu de Premier League. Ce qui laisse de l'espoir au RC Lens de le récupérer même s'il compte encore énormément de courtisans.

Raphaël Nouet

Rédacteur