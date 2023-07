PSG - Mercato : Kane a mis les choses au clair avec Campos

Ce mercredi, Harry Kane a repris l'entraînement avec Tottenham. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant de 29 ans n'est pas encore parti. Les Spurs ont bon espoir que leur nouvel entraîneur, Ange Postecoglou, le convainque de rester et même de prolonger. L'Australien a fait des miracles avec le Celtic pendant deux ans. Convaincre Kane de rester dans son club de toujours en serait un nouveau. Surtout que les dernières informations de la presse allemande penchent vers un départ.

Le journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg assure que Kane est déterminé à rejoindre le Bayern Munich... et à ne pas jouer pour le PSG ! Le capitaine de la sélection anglaise se serait d'ailleurs déjà mis d'accord avec le champion d'Allemagne, qui s'apprête à formuler une offre supérieure à 100 M€ aux Spurs. Kane veut travailler avec Thomas Tuchel et il pense qu'il aurait plus de chances de remporter la Champions League, son grand objectif avec le club bavarois. Une nouvelle qui n'en est pas forcément une pour le PSG, qui s'est depuis longtemps lancé sur d'autres pistes...

Le calendrier du Paris Saint-Germain pour la saison 2023-24

⤵️ As reported: Harry #Kane made 100 % clear that he only wants to join FC Bayern! He’s not considering a move to another club abroad.



➡️ It’s an agreement between Kane & Bayern 🤝✅

➡️ Kane is convinced that he can win the Champions League with Bayern & Tuchel. @SkySportDE… https://t.co/XrZWjwNXWq