PSG - Mercato : Kean parti pour pourrir la vie d’Icardi ?

Sur le papier, l’idée a tout d’un bon coup. En allant chercher Moise Kean (20 ans) à Everton, où il se morfondait depuis son départ de la Juventus Turin, Leonardo a ramené un nouvel attaquant qui pourrait bien faire son trou au PSG.

Vif, jeune et capable de créer des brèches dans les défenses adverses, l’international italien pourrait être le suppléant parfait de Mauro Icardi. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Moise Kean. Arrivé en provenance d’Everton FC, l’attaquant italien de 20 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat », précisait ainsi un communiqué du PSG le 4 octobre dernier.

France Football apporte une précision d’importance : le prêt serait en réalité assorti d’une option d’achat fixée à 20 millions d’euros non obligatoire en fin de saison ! S’il réussit un exercice convaincant, Kean pourrait donc rester plus longtemps que prévu au PSG et mener la vie dure à Icardi. Pour rappel, Everton l’avait acheté à la Juve en 2019 pour 28 M€.