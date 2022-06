PSG - Mercato : contraint de devenir la doublure de Donnarumma, Navas scelle son avenir

Zapping But! Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Cette saison, Keylor Navas a été mis en concurrence avec Gianluigi Donnarumma dans toutes les compétitions disputées par le club de la capitale. À 35 ans, le portier costaricien pourrait aspirer à autre chose qu’a un rôle de concurrent ou même de doublure. La saison prochaine, le portier italien Donnarumma sera le gardien titulaire du PSG. Les dirigeants vont donc tenter de se débarrasser de Keylor Navas lors du mercato estival, si l’occasion se présente. Ce dernier s'est récemment exprimé sur son avenir et fait une forte mise au point.

Lors d'un entretien, accordé à Yashin Quesade, il a scellé son avenir : « J'ai un contrat de deux ans et pour moi, cela parle de lui-même. J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. Voyons ce que Dieu a pour moi, c'est lui qui sait, j'ai déjà tout mis entre ses mains. Pour quitter un club, trop de choses doivent se passer. Ce n'est pas aussi facile que de vendre un cheval, de le mettre sur un camion et de conclure un accord. Il y a beaucoup de choses importantes. »

Le portier parisien se voit donc rester la saison prochaine. Si les dirigeants ne sont pas opposés à cette idée, cela se fera selon leur condition : que Navas accepte d'être la doublure de Donnarumma. Affaire à suivre...

Pour résumer Keylor Navas s’est exprimé sur la suite de sa carrière sous les couleurs parisiennes. À 35 ans, le portier costaricien annonce vouloir honorer ses deux dernières années de contrat avec le club de la capitale et se dit prêt à relever le défi.

