PSG - Mercato : Khephren Thuram (OGC Nice) va échapper à Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Il y a un an, alors qu'il quittait l'OGC Nice pour le PSG, Christophe Galtier se serait bien venu emmener dans ses bagages Khephren Thuram. L'entraîneur avait beaucoup apprécié sa collaboration avec le milieu de terrain de 22 ans et il l'imaginait franchir un nouveau cap dans la capitale. Mais les Aiglons avaient refusé. Cet été, même si Galtier est parti, Luis Campos continue de lorgner le fils de Lilian Thuram. Mais il a finalisé d'autres dossiers prioritaires. Et, à l'arrivée, Khephren Thuram pourrait lui échapper...