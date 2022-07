PSG - Mercato : Kimpembe a une offre mystérieuse, Campos sur une nouvelle recrue à 45 M€ !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Le PSG veut recruter intelligemment lors du mercato estival. Les dirigeants du club de la capitale veulent entamer une nouvelle ère et ne veulent plus dépenser de sommes astronomiques. Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le club, des arrivées sont aussi attendues. Pour remplacer un éventuel départ de Kimpembe, cible d'offre de Chelsea et d'un autre club dont l'identité est restée secrète, Luis Campos vise un jeune défenseur portugais et connait désormais son prix.

45 millions ou rien

Selon les informations du journal portugais “A Bola“, les dirigeants du Sporting Portugal ont fixé leur prix pour le défenseur central Gonçalo Inácio. Ainsi, le PSG devra payer 45 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire pour s’attacher les services du portugais.

À 20 ans, Inácio a prolongé, il y a quelques mois, jusqu’en juin 2026 avec le club lisboète.