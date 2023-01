PSG - Mercato : un géant de Liga débarque pour Kimpembe

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Affaire Presnel Kimpembe, acte 2. Ces dernières heures, il était question de brassard et de l'acte 1. Et notamment après le match de Coupe de France face au Pays de Cassel lorsque le défenseur parisien apprenait que son partenaire, Kylian Mbappé était promu vice-capitaine, rôle qui lui était jusque là souvent dévolu. Conséquence, une communication assez cinglante sur son compte Instagram : "Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club."

Les décisions du club, c'est l'acte 2. Et, comme l'indique Le Parisien depuis quelques minutes, un rapprochement significatif entre Kimpembe et l'Atlético Madrid. Le club espagnol, qui le suit depuis plusieurs mois, serait tenté de revenir à la charge avant le terme du mercato d'hiver.

A suivre.