PSG - Mercato : Kimpembe prend position pour l'avenir de Mbappé

"Je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse." Interrogé sur son avenir dans France Football, Kylian Mbappé a de nouveau laissé planer le doute ces derniers jours.

Après le principal intéressé, c'est au tour de Presnel Kimpembe d'avoir été interrogé sur ce sujet qui suscite énormément d'attentions. "Kylian est un grand garçon qui est très intelligent. Il est très bien entouré et il fera le bon choix pour son avenir. Il fait la part des choses et pour l’instant dans sa tête, c’est l’Euro sa priorité", a ainsi indiqué le défenseur dans des propos relayés par le Parisien.