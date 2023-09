PSG - Mercato : Kolo Muani, c'est enfin officiel !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Randal Kolo Muani au PSG, c'est fait ! Le transfert avait failli capoter un peu plus tôt dans la journée. L'Eintracht n'était pas parvenue à trouver un remplaçant au Français, Hugo Ekitike refusant de rejoindre la Bundesliga, et menaçait de ne pas libérer son joueur

Un transfert de 90 M€, comme prévu

Mais le PSG n'a pas renoncé et cela a payé. Kolo Muani est transféré pour 75 M€ (+15 M€ de bonus), lui que Francfort avait recruté libre il y a tout juste un an en provenance du FC Nantes. Une sacrée plus value pour le club allemand, et une très belle recrue pour Paris. Il s'est engagé pour 5 ans.

