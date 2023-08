PSG - Mercato : Kolo Muani met un gros coup de pression pour venir à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

C'est en train de sérieusement se tendre entre l'Eintracht Francfort et Randal Kolo Muani ! L'attaquant français a appris, comme tout le monde, que son club avait repoussé une nouvelle offre du PSG pour l'acquérir. Celle-ci s'élevait à 75 M€ plus Hugo Ekitike. Mais les vainqueurs de l'Europa League 2022 réclameraient 90 M€. Et seraient prêts à attendre les dernières heures du mercato pour voir le club de la capitale céder à ses exigences. Mais ça, c'était avant que son propre joueur ne se positionne concrètement en faveur d'un départ. Grâce à ce mouvement emprunté au Real Madrid (Florentino Pérez réclame toujours à ses cibles de dire ouvertement qu'elles veulent rejoindre les Merengues), Paris est désormais en position de force !

"J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris"

"Je dois beaucoup à l'Eintracht Francfort, a déclaré Kolo Muani à Sky Deutschland. J'ai pris les supporters très à cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J'ai toujours tout donné pour le club jusqu'à la fin. Cependant, ce n'est pas un secret que le PSG a fait une offre record pour moi. Un transfert à Paris est maintenant une opportunité unique pour moi. J'aimerais venir à Paris et j'en ai également informé les responsables. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi".

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

Kolo Muani tells SkyDe @Plettigoal: “I hope Eintracht will let me leave and join PSG”. 🚨🔴🔵



“I owe Eintracht a lot. I always gave my best. But it’s no secret that PSG made a record offer for me, I’d like to join them as it’s big opportunity”.



“I hope Eintracht will accept”. pic.twitter.com/5OCgCP6Xuz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

Podcast Men's Up Life