PSG Mercato : Kolo Muani, par ici la sortie !

2 buts en 10 matches : Randal Kolo Muani est loin d'avoir pris le relais de Kylian Mbappé au PSG. Après une première saison très moyenne, l'ancien nantais débute péniblement l'exercice 2024-25 et il n'est plus titulaire. Pire : dimanche lors du Classique, il n'a pas quitté le banc.

Mise à prix : entre 40 et 50 M€

Clairement, Kolo Muani n'est plus vraiment dans les petits papiers de Luis Enrique, et selon L'Equipe, il n'entre plus vraiment dans les plans du PSG. Selon L’Equipe, RKM a désormais acté que son profil ne collait pas avec le projet de jeu de Luis Enrique, et qu'il était condamné à être remplaçant. La possibilité d’un départ lors du prochain mercato hivernal prendrait de l'ampleur, et L'Equipe croit savoir que Paris «laisse filtrer l’idée que son joueur, dans un autre contexte, retrouvera toutes ses qualités». Le club de la capitale aurait fixé son bon de sortie à 40-50 M€.