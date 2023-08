PSG - Mercato : après sa sortie médiatique et sa grève, Kolo Muani fait un nouveau tour de force !

Randal Kolo Muani veut absolument rejoindre le PSG, ce qui n'est pas du goût de Francfort. Après avoir fait la grève de l'entraînement pour protester contre son club, l'attaquant français vient de passer une nouvelle étape.

Déterminé à forcer son club à le vendre, Randal Kolo Muani serait actuellement à Paris d'après les informations de Fabrizio Romano. L'international français veut forcer son club à le vendre, en lui mettant la pression. Pour rappel, son contrat s'étend jusqu'à l'été 2027. Reste à voir si ce stratagème marchera…

Eintracht formally confirm Randal Kolo Muani’s decision not to train with the squad today. He’s pushing in public & private to join PSG. 🚨🔴🔵 #PSG



Some sources suggest Kolo Muani’s already in Paris to put pressure and make the deal happen.