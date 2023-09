PSG - Mercato : Kolo Muani va signer à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Randal Kolo Muani au PSG, cela va finalement se faire ! Le transfert avait failli capoter parce que l'Eintracht n'était pas parvenue à trouver un remplaçant au Français, Hugo Ekitike refusant de rejoindre la Bundesliga. Accord total avec Francfort Mais le PSG continuait de faire le forcing et selon RMC, cela a payé. "Accord total pour Randal Kolo Muani au PSG. L'attaquant français passe actuellement sa visite médicale", annonce le média. Le transfert devrait être, comme prévu, de 75 M€ (+15 M€ de bonus). Officialisation à venir... 🚨 EXCLU RMC SPORT : KOLO MUANI AU PSG, C'EST FAIT !



Accord total pour Randal Kolo Muani au PSG. L'attaquant français passe actuellement sa visite médicale.https://t.co/PWaP4E4KAV pic.twitter.com/MBB4l8cdEt — RMC Sport (@RMCsport) September 1, 2023

Laurent HESS

Rédacteur