PSG – Mercato : Kurzawa est à Londres, Draxler est aussi arrivé à bon port !

Le PSG est en passe d'alléger considérablement sa masse salariale et de se délester de deux « boulets », ce mercredi. Julian Draxler est en effet sur le point de s'engager avec Benfica et Layvin Kurzawa avec Fulham.

Selon Fabrizio Romano, l'Allemand est arrivé au Portugal cet après-midi et les négociations sont dans leur dernière étape. Un accord total est proche. Kurzawa, lui, est arrivé à Londres. Il devrait être prêté, finalement avec option d'achat. A suivre...

Julian Draxler is in Portugal, true and confirmed — negotiations entering into final stages between PSG and Benfica to reach full agreement on the formula. 🛩🇵🇹 #Benfica



PSG want to complete the deal as soon as possible, as Record called. pic.twitter.com/eazEyw4MQo