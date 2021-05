Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si l'on en croit le quotidien AS, la relation entre Nasser Al-Khelaïfi (PSG) et Florentino Perez (Real Madrid) s'est sérieusement déteriorée. Alors que les deux présidents étaient proches et que le boss merengue faisait en sorte de ne pas vexer son homologue qatari les saisons précédentes, la rivalité sportive a carrément viré à la « guerre froide » depuis peu.

La Super League et Pochettino se sont greffés au cas Mbappé

L'une des raisons principales est Kylian Mbappé. Au PSG, on redoute que le Champion du Monde se soit déjà entendu en sous-marin avec le Real Madrid. On n'a pas non plus apprécié la campagne médiatique orchestrée depuis les médias madrilènes depuis de longs mois. On n'a pas non plus goûté au silence de Florentino Perez, lequel n'avait pas hésité à publier un communiqué de démenti pour Neymar en 2018.

Depuis, plusieurs évènements ont accentué la fracture entre Al-Khelaïfi et Perez. Il y a d'abord eu le dossier Super League où le représentant de QSI s'est détaché des géants frondeurs pour défendre l'institution UEFA. Ces derniers jours, l'intérêt du Real pour le coach du PSG Mauricio Pochettino s'est ajouté au passif de plus en plus chargé entre les deux institutions...