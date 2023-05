PSG - Mercato : Mbappé et Riolo ont validé la dernière lubie de Campos

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bernardo Silva est LA priorité du PSG pour remplacer Lionel Messi la saison prochaine. Alors que l’attaquant argentin se rapproche plus que jamais du FC Barcelone, où il a déjà discuté avec Joan Laporta, le milieu offensif portugais ne serait pas contre l’idée de poser ses valises à Paris cet été. En interne, Kylian Mbappé aurait déjà validé sa venue auprès de Luis Campos. Riolo et Mbappé apprécient Silva « Au PSG, il retrouverait aussi son ami Kylian Mbappé, avec qui il a été champion de France en 2017 avec l’AS Monaco », rappelle L’Équipe dans son édition du jour. En plus de Mbappé, Silva trouve grâce aux yeux de Daniel Riolo, pourtant pas le plus simple à convaincre. « J'espère qu'il en a encore sous le pied, parce que ça fait des années qu'il est bon », a analysé le journaliste sur RMC Sport, rappelant que le PSG pouvait réussir des coups au mercato dès lors qu’il arrêterait de miser sur des joueurs en fin de course proches de la retraite. 🔴🔵 Bernardo Silva : à 28 ans, le bon moment pour le PSG ?



🎙 @DanielRiolo : "J'espère qu'il en a encore sous le pied, parce que ça fait des années qu'il est bon." pic.twitter.com/HHNNcZhowc — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2023

