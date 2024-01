PSG - Mercato : accord total enfin trouvé pour Moscardo !

Gabriel Moscardo devrait bien devenir un joueur du Paris Saint-Germain. D'après Fabrizio Romano, le PSG et les Corinthians auraient trouvés un accord total pour le transfert du milieu de terrain brésilien malgré l'opération du pied droit à venir du joueur de 18 ans.

"Les Corinthians et le Paris Saint-Germain échangent et vérifient aujourd'hui les contrats pour l'accord avec Gabriel Moscardo. L'accord est finalement scellé après de nouvelles vérifications en raison de la blessure de Moscardo. Mais l’accord est toujours confirmé, comme prévu", a informé le journaliste italien sur Twitter. Reste désormais à savoir si Gabriel Moscardo arrivera dès cet hiver ou l'été prochain à Paris.

