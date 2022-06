PSG - Mercato : l'agent de Ronaldo appelé à la rescousse pour régler un dossier explosif

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

La nouvelle direction sportive du PSG est désormais connue : Luis Campos s'occupera du recrutement, Antero Henrique des départs. Mais il y a un dossier qui nécessite visiblement une aide extérieure, celui de Mauro Icardi. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant argentin a beau cirer le banc, il n'a pas l'intention de renoncer facilement à sa dolce vita parisienne. Ce qui a incité le champion de France à faire appel à Jorge Mendes, selon le quotidien italien Il Corriere dello Sport.

Le super agent, représentant notamment de Cristiano Ronaldo, possède des parts à Wolverhampton via une société, ce qui lui permet de placer nombre de ses clients. Les Wolves auraient les moyens de payer les 10 M€ que touche Icardi à Paris. Mais pas certain que l'ancien pays minier anglais soit le cadre de vie attendu par Wanda Nara pour sa famille. Mendes va devoir trouver des trésors d'imagination pour convaincre Icardi, qui ne rêve que d'un retour à Milan. Problème : il est grillé à l'Inter et l'AC Milan ne voudra jamais le recruter. Pas gagné...

Raphaël Nouet

Rédacteur