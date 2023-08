PSG – Mercato : l’Arabie Saoudite a fait capoter le dossier Bernardo Silva

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG avait ciblé Bernardo Silva et voulait l’attirer cet été. Bien que le FC Barcelone était également intéressé par le Portugais, les Catalans n'avaient pas les moyens pour financer l'opération. L'ancien Monégasque voulait quitter l'Angleterre, et Jorge Mendes, l'agent de Bernardo Silva, a une très bonne relation avec le PSG. De plus, Manchester City était ouvert au départ de son joueur. En somme, tous les voyants étaient au vert pour que Bernardo Silva rejoigne le PSG. Cependant, un transfert vers l'Arabie Saoudite a totalement fait capoter l'opération.

Le transfert de Mahrez a tout changé

En effet, selon les informations du Parisien, le transfert de Riyad Mahrez n'était pas prévu, puisque l'Algérien était pressenti par Manchester City pour prendre la suite de Bernardo Silva. Cependant, ce dernier a rejoint Al-Ahli, scellant le destin de Bernardo Silva, qui a reçu une belle offre de prolongation. Le Parisien révèle également que le PSG n'avait pas de plan B et avait tout misé sur Bernardo Silva. Mais il reste un motif d'espoir pour les Parisiens, car la clause libératoire de ce dernier sera de 50 millions l'été prochain...

