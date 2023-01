PSG - Mercato : l'Arabie Saoudite est à l'affût pour Messi, un deal plus fou que CR7 en préparation ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Si la priorité de Lionel Messi est bien de rester à Paris et que le PSG fait son possible pour obtenir la prolongation du septuple Ballon d'Or, il est néanmoins possible qu'aucun accord ne soit trouvé d'ici au 30 juin, date de la fin du bail de la Pulga.

Dans ce scénario qui s'est déjà présenté du côté du FC Barcelone, l'Inter Miami est bien entendu à l'affût. Mais la franchise de MLS n'est pas seule sur le dossier et, depuis quelques semaines, l'Arabie Saoudite étudie la faisabilité du dossier afin de recréer dans son championnat domestique la rivalité Messi – CR7.

L'Arabie Saoudite attend la fin des négociations avec le PSG pour tenter Messi

Alors que le nom d'Al-Hilal a déjà circulé comme possible terrain de jeu de Lionel Messi, le projet serait en réalité plus diffus. ESPN explique que c'est surtout l'Etat du Golfe qui financerait un tel deal dans une optique de valorisation de l'image mondial de l'Arabie Saoudite... Et qu'un contrat indécent pourrait être proposé à Messi pour répondre aux 200 millions de dollars de Cristiano Ronaldo. D'après ESPN, l'idée serait d'offrir à la star du PSG un salaire similaire voir un peu supérieur à celui du Portugais. De quoi raviver certaines jalousies entre deux hommes qui ont appris à s'apprécier avec les années ?