PSG - Mercato : l'Arabie Saoudite veut recruter Cristiano Ronaldo et Lionel Messi !

C'est une véritable bombe qu'a lancée le prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministre des sports en Arabie Saoudite, au micro de Skysport : "Qui n'aimerait pas que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi jouent dans notre championnat ? Les deux sont des modèles à suivre pour beaucoup de jeunes joueurs. Ce sont des joueurs top qui renforceraient sans aucun doute le programme sportif que nous mettons en place dans notre pays".

On connaissait l'existence d'un intérêt des Saoudiens pour Cristiano Ronaldo puisqu'ils lui ont fait une offre astronomique cet été et sont revenus à la charge ces derniers jours, lui proposant de jouer d'abord pour Newcastle puis de rejoindre leur championnat. Pour Lionel Messi, en revanche, c'est une nouveauté. Et surtout une mission impossible car les relations nouvellement dégradées entre le royaume saoudien et le Qatar risquent de peser lourd dans cette volonté de réunir les deux multi-Ballons d'Or. Le prince al-Thani préfèreraient certainement voir l'Argentin prolonger au PSG ou filer à Miami que rejoindre son ennemi juré...