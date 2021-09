PSG - Mercato : l'Argentin à l'origine de la venue de Messi lâche un scoop

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Jusqu'à présent, Gaston Gaudio était surtout connu dans le monde du tennis, où il a numéro 5 mondial et a remporté Roland-Garros en 2004. Le football commence à le découvrir. Cet été, son nom est apparu au moment du transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain puisqu'il semblerait que l'Argentin ait joué le rôle d'intermédiaire entre les Qataris, dont il est proche, et la famille de La Pulga.

Au grand média de son pays El Grafico, Gaudio a confirmé avoir joué un rôle mais il jure ne pas avoir parlé à Messi : "Je n'ai pas discuté avec Leo mais j'ai des relations avec les gens du PSG, je suis leur ami". "Les gens du PSG", c'est surtout Nasser al-Khelaïfi, ancien tennisman professionnel comme lui On en saura peut-être plus sur son rôle précis dans l'arrivée de Messi à Paris au prochain épisode. D'ici là, on pourrait entendre à nouveau parler de Gaudio dans le monde du football puisqu'il compte bien se présenter dans une liste aux élections présidentielles de son club de cœur, Independiente, l'un des cinq grands d'Argentine, en décembre.

📌 GASTÓN GAUDIO: LA COPA DAVIS, INDEPENDIENTE Y EL VÍNCULO CON PSG



✍️ El ex número 5 mundial habló sobre su paso por la capitanía de la ensaladera, sus ganas de estar en la dirigencia del Rojo y su relación con el qatarí dueño de Paris Saint Germain 🇫🇷.https://t.co/5UoxHPdLjy — El Gráfico (@elgraficoweb) September 21, 2021