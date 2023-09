PSG – Mercato : l’argument qui fait enrager le clan Kolo Muani, Francfort fait grimper le prix !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

S’il n’a, pour l’heure, pas l’autorisation de signer au PSG et que l’accord trouvé à 90 M€ avec l’Eintracht Francfort est devenu caduque face à l’impossibilité de le remplacer, Randal Kolo Muani appuie aux côtés de son agent et de Nasser Al-Khelaïfi pour tenter de faire infléchir la position de son directeur sportif Markus Krösche.

Le départ de Santos Borré ne passe pas…

Dans le clan « RKM », on ne comprend pas la politique à géométrie variable de l’Eintracht Francfort, qui refuse un départ à l’international français en se réfugiant derrière le fait qu’il ne pouvait plus recruter de remplaçant depuis la fermeture du Mercato allemand… alors que dans le même temps on a laissé filer sur le gong l’autre attaquant de pointe de l’effectif.

Poussé dehors et un temps cité du côté de l’OL, Rafael Santos Borré a, de son côté, été prêté pour une saison au Werder Brême. Alors certes, ce n’était pas la même qualité de joueur que Randal Kolo Muani mais ce n’était pas non plus les mêmes montants en jeu… Aujourd'hui, et si l'on en croit Le Parisien, l'Eintracht réclame 110 M€ à Paris pour ouvrir la porte. Contre 20 de moins ce matin...

