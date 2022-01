PSG - Mercato : l’arrivée de Ndombele freinée par Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Cela fait des années que le PSG cherche l’oiseau rare au poste de milieu défensif et il l’a peut-être trouvé en la personne de Tanguy Ndombele (25 ans). Incapable de s’imposer à Tottenham malgré la valse des entraîneurs, l’ancien joueur de l’OL est désormais la piste n°1 de Leonardo à ce poste au mercato hivernal.

Dès les premières heures, la donne est établie : le PSG ne pourra envisager le recrutement de Tanguy Ndombele que s'il y a un départ au milieu ou un mouvement significatif par ailleurs. Si Mauricio Pochettino n'a pas directement échangé avec lui, les dirigeants du PSG estiment que le milieu de 25 ans est un élément susceptible d'apporter une réelle plus-value créative. Preuve qu'ils sont optimistes quant au départ du Français d'ici à mardi, leurs homologues londoniens ont presque bouclé l'arrivée de son remplaçant : Sofyan Amrabat (Fiorentina, 25 ans).

Le problème vient finalement peut-être du PSG. L’Équipe affirme que l’idée d'un échange a été balayée et que la situation s'est figée depuis. Lionel Messi ne serait pas totalement étranger à ce stand-by : seul Leandro Paredes, son bras droit dans le vestiaire, pouvait intéresser les Spurs et a donc vu un veto le bloquer à Paris. Il existe néanmoins une autre option de voir Ndombele signer au PSG cet hiver : dégraisser. Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Éric Junior Edimbe sont ainsi cités comme candidats au départ.

